Ein Tor gelingt ihm nicht mehr. Die Fans des FC Barcelona feiern Robert Lewandowski trotzdem und bereiten ihm einen emotionalen Abschied aus dem Camp Nou.

Barcelona (dpa) – Emotionales Adiós für Robert Lewandowski: Im letzten Heimspiel der laufenden spanischen Fußball-Meisterschaft wurde der Stürmer des FC Barcelona mit Sprechchören und einem Dankes-Plakat von den Fans verabschiedet. Beim 3:1 (1:0)-Sieg der bereits als Titelträger feststehenden Katalanen gegen Real Betis Sevilla feierten die Anhänger den Polen schon vor seiner Auswechslung in der 85. Minute mit kollektiven «Lewandowski»-Rufen. An der Seitenlinie wurde er von Trainer Hansi Flick umarmt.

Nach dem Abpfiff zeigten die Fans dann ein Transparent mit «Dziekuje Lewy»-Aufschrift. Übersetzt heißt das: «Danke Lewy». Der 37-jährige Pole wurde von seinen Mitspielern in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Anschließend bedankte sich Lewandowski über das Stadionmikrofon bei den Fans und seinen Kollegen und verneigte sich im Mittelkreis vor den stehend applaudierenden Zuschauern. Danach verließ er durch ein Spalier der Mannschaftskameraden den Innenraum. Ein Tor gelang ihm in seinem letzten Heimspiel nicht mehr.

Unklare Zukunft

Lewandowski – von 2010 und 2022 bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern München in der Bundesliga aktiv – hatte bei Barça keinen neuen Vertrag bekommen. «Kam als Star, geht als Legende», schrieb Barcelona in den sozialen Medien. Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, wie es für den Angreifer weitergeht.

Nach dem 19. Sieg im 19. Heimspiel der Saison steht für Barcelona zum Abschluss der Saison am kommenden Samstag (21.00 Uhr/DAZN) noch ein Auswärtsspiel beim FC Valencia auf dem Programm.