Joseph Blatter galt früher selbst als Sonnenkönig der FIFA. Der Schweizer attackiert nun den Weltverband, seinen Nachfolger und den US-Präsidenten scharf.

Zürich (dpa) – Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph Blatter hat seinen Nachfolger Gianni Infantino (55) als selbstherrlich und unterwürfig kritisiert. «Er regiert wie ein Sonnenkönig. Ich habe aus der Fifa gehört, dass er nicht begrüßt werden will, wenn er in der Fifa-Zentrale auftaucht, was selten der Fall ist. Weil ihn irgendwann jemand mit 'Bonjour, Monsieur Blatter' angesprochen haben soll», meinte Blatter zur «Sport Bild» in einem Interview. Infantino schotte sich «total ab. Aber der Fußball wird auch Infantino überleben».

Blatter ist empört über den Zustand des Fußball-Weltverbandes. «Wer ist heute die Fifa? Sie besteht nur noch aus ihrem Präsidenten Infantino. Die Fifa ist eine Diktatur! Der Fifa-Rat mit fast 40 Personen hat nichts zu sagen», meinte Blatter weiter.

Blatters frühere Amtsführung? Hochumstritten

Blatter war von 1998 bis 2015 selbst FIFA-Präsident. Infantino ist sein Nachfolger. Blatter, der am 10. März 90 Jahre alt wird, war im Zuge von Korruptionsermittlungen abgetreten. Seine Amtsführung war ebenfalls hochumstritten.

Blatter kritisierte weiter, wie sich Infantino und vor allem US-Präsident Donald Trump vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer in der Öffentlichkeit geben würden. «Natürlich wird sich Trump inszenieren, das macht er doch jetzt schon! Dafür braucht er seinen neuen Freund, den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino», sagte Blatter. «Wobei der Ausdruck 'Komplize' besser passt als 'Freund'.»

«Infantino biedert sich bei Trump an»

Blatter nimmt Infantino gegenüber Trump als hörig wahr. «Als unterwürfig», bezeichnete es der langjährige FIFA-Boss. «Der Friedenspreis für Trump ist eine unverständliche Angelegenheit. Infantino biedert sich bei Trump an, weil er ihn braucht.»

Blatter hat nach jahrelangem Streit mit der FIFA noch ein großes Ziel. «Ich möchte auf dem Fifa-Kongress verabschiedet werden – ehrenhaft. Ich bin de jure nie zurückgetreten oder abgewählt worden, sondern habe mein Amt 2015 zur Verfügung gestellt», sagte er. «Mit einer ehrenhaften Verabschiedung wäre die Ära Blatter bei der Fifa endgültig vorbei.»