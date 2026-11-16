Nyon/Berlin (dpa) - Nicht David Beckham, nicht Arsène Wenger, sondern Philippe Diallo. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist stellen die Kritiker von FIFA-Präsident Gianni Infantino einen Überraschungskandidaten als Herausforderer auf. Und DFB-Boss Bernd Neuendorf macht sich gleich zum ersten Wahlkampfhelfer für Philippe Diallo.

Statt des in der mühsamen Kandidatensuche als Super-Fußball-Promi gehandelten englischen Ex-Stars Beckham und des einstigen französischen Erfolgstrainers Wengers soll nun der bislang nur Insidern bekannte französische Verbandschef den in Europa umstrittenen Weltverbandsboss bei der FIFA-Präsidentenwahl am 18. März 2027 stürzen.

Neuendorf will diesen Plan nach Kräften unterstützen. «Es ist eine Richtungsentscheidung, um die es geht. Wir haben mit der Nominierung von Philippe Diallo ein Zeichen gesetzt, denn er vertritt definitiv andere Werte, einen anderen Stil, eine andere Art des Auftretens und des Verständnisses, wie man solche Ämter auszuüben hat», sagte Neuendorf kurz nach der Nominierung in Berlin.

Nationalverbände der UEFA sichern Diallo Unterstützung zu

Die UEFA hatte kurz zuvor die Nachricht verbreitet, kurzfristig war Diallo als Ersatzkandidat für Wenger auserkoren worden. «Bei einer heutigen Sitzung unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben die im UEFA-Exekutivkomitee vertretenen Nationalverbände Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF), aufgefordert, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 zu kandidieren», teilte die UEFA mit.

«Sie sicherten ihm einstimmig ihre volle Unterstützung zu.» Diallo nahm die Einladung zur Kandidatur an. Diese soll auf der Sitzung des FFF-Exekutivkomitees am Dienstag offiziell bestätigt werden.

Unterstützung auch vom DFB sicher

Mit der Kandidatur des 63 Jahre alten Juristen Diallo für die Wahl Mitte März beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat bekommen die europäischen Kritiker um Neuendorf und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin doch noch einen Kandidaten, um die Vorherrschaft von Infantino möglicherweise beenden zu können.

Laut Neuendorf ein realistisches Unterfangen. «Wir haben ein enges Verhältnis und eine enge Verbindung. Ich bin sehr froh, dass er das macht. Er ist ein ausgezeichneter Kandidat. Er hat gute Chancen», sagte der DFB-Chef, der aber auch harte 122 Tage bis zur Kür am 18. März 2027 erwartet. Diallo müsse sich «durchschlagen», könne aber mit der vollen Unterstützung des deutschen und europäischen Fußballs rechnen.

Ceferin wollte nicht antreten

Lang genug hatte die im August angekündigte Suche gedauert. Aus dem internen Zirkel der Kritiker wollte sich nämlich keiner dem Machtkampf stellen. Nicht UEFA-Boss Ceferin, nicht der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, und auch nicht Norwegens kritische Funktionärin Lise Klaveness. Das Risiko einer Niederlage, die eine Karriere auch beenden kann, ist groß. Ceferin will UEFA-Chef bleiben, Montagliani werden Ambitionen bei der übernächsten FIFA-Wahl 2031 nachgesagt.

Diallo geht das Risiko jetzt ein. Im Land des zweimaligen Weltmeisters hat er eine klassische Funktionärskarriere gemacht. Zuletzt posierte der Franzose an der Seite vom neuen Nationaltrainer Zinédine Zidane. Beim DFB-Kongress 2025 hielt er auf Einladung von Neuendorf die Gastrede - auf Deutsch. Das machte beim DFB auch Eindruck.

Frist läuft am 18. November ab

Der 18. November ist der Stichtag für eine Kandidatur um den Führungsposten im Weltfußball. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bislang nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.

Laut UEFA verfügt Diallo «über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs: Er stand an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt, gehörte dem Vorstand der französischen Profiliga sowie Streitbeilegungsgremien der FIFA an und wurde 2023 Präsident der FFF und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees.»

Harter Wahlkampf steht bevor

Aktuell hat Infantino noch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien, die ihn zum Favoriten macht. Will er kein europäischer Alibi-Kandidat sein, muss Diallo im Wahlkampf Eindruck machen - und Versprechungen.

Zuletzt war Wenger als Top-Kandidat der Europäer gehandelt worden. Doch den langjährigen Erfolgstrainer des FC Arsenal, der seit 2019 als Fußball-Entwickler viele FIFA-Projekte unter anderem zu Regelfragen entscheidend vorangetrieben hatte, zweifelte laut Medienberichten angeblich an seinen Chancen auf Erfolg gegen den Amtsinhaber.

Im Gegensatz zu den europäischen Top-Funktionären hatte sich Wenger bislang auch nicht maßgeblich von Infantino distanziert, obgleich er dessen Vorhaben, die WM-Rechte zu privatisieren, auch missbilligte und eine Abkehr eingefordert hatte. «Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren», sagte Wenger. Neuendorf bedauerte die Absage des berühmteren Franzosen.