Als Vereinscoach war Marcelo Gallardo beim argentinischen Rekordmeister River Plate erfolgreich. Nun übernimmt «El Muñeco» in Ecuador erstmals ein Nationalteam. Er folgt auf einen DFB-Bezwinger.

Guayaquil (dpa) – Der Argentinier Marcelo Gallardo ist neuer Trainer der ecuadorianischen Fußball-Nationalmannschaft. Der langjährige Coach von River Plate erhält einen Vertrag bis 2030, wie der Verband mitteilte.

Gallardo folgt auf Sebastián Beccacece, der Ecuador bei der WM im Sommer zu einem 2:1 im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland führte. Durch den Sieg qualifizierten sich die Südamerikaner noch fürs Sechzehntelfinale. Dort war dann aber gegen Mexiko (0:2) Endstation. Anschließend gab Beccacece das Ende seiner Amtszeit bekannt. Nun ist Gallardo sein Nachfolger.

«Seine Ankunft läutet eine neue Ära ein, in der es darum geht, den Aufbau der Nationalmannschaft weiter voranzutreiben und eine Generation ecuadorianischer Fußballer zu fördern, die in den wichtigsten Ligen der Welt spielen», hieß es vom Verband.

Nächster argentinischer Trainer in Ecuador

In Ecuador gibt es eine klare Präferenz für Trainer aus Argentinien. «El Muñeco» («Die Puppe»), wie Gallardo genannt wird, ist bereits der fünfte Argentinier, der in den vergangenen elf Jahren als Trainer der Nationalmannschaft verpflichtet wurde.

Für den einstigen Mittelfeldakteur ist es die erste Station als Coach einer Nationalmannschaft. Erfolge auf der Trainerbank konnte er vor allem beim argentinischen Rekordmeister River Plate feiern, mit dem er seit 2014 insgesamt 14 offizielle Titel holte. Darunter zweimal die Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League. Im Februar dieses Jahres trat Gallardo als Trainer des Clubs zurück. Für River Plate hatte der frühere Nationalspieler zuvor auch selbst mehrere Jahre gespielt.