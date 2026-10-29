Die königsblaue Pokal-Misere geht weiter. Schalke-Trainer Muslic kündigt harte Wochen an und mahnt zur Geschlossenheit. Für Kapitän Karaman war der Auftritt in Dresden zu lasch.

Dresden (dpa) – Schalkes Cheftrainer Miron Muslic hat seine Profis nach dem frühen Aus im DFB-Pokal auf schwierige Wochen eingestimmt. «Wir dürfen keine Ausreden suchen, sondern müssen es so annehmen, wie die Situation ist. Wir können solche Situationen auf Schalke. Ich weiß noch ganz genau, wie es vor 16 Monaten auf Schalke war. Es war alles in Schutt und Trümmern, wir haben aber den Mut nicht verloren», sagte Muslic am Abend nach dem 0:2 (0:0) bei Dynamo Dresden.

Muslic: «Nächsten Wochen werden tough»

Das Scheitern beim Zweitligisten war das fünfte sieglose Pflichtspiel in Serie. In vier der fünf Spielen blieb der Bundesliga-Aufsteiger ohne Tor. «Das Programm wird tough, die nächsten Wochen werden tough. Das müssen wir überstehen, da müssen wir durch, geschlossen, gemeinsam», sagte Muslic mit Blick auf die kommenden Wochen. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Schalke in der Bundesliga gegen RB Leipzig ran.

Kenan Keraman haderte mit dem laschen Auftritt im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion. «Wir waren nicht aggressiv genug, vielleicht zu passiv, hätten auch höher anlaufen können. Wir haben auch mit Ball nicht die Lösungen gefunden, waren zu schlampig teilweise, um gefährliche Aktionen nach vorn zu kreieren», sagte der Kapitän.

Karius: «Hatten zu wenig Power»

Torhüter Loris Karius, der in Dresden keinen guten Tag erwischte, nahm das Team in die Pflicht: «Wir hatten zu wenig Power nach vorne, der Plan war weiterzukommen, das haben wir nicht geschafft. Wir müssen uns als Mannschaft hinterfragen, jetzt eine Reaktion zeigen.» +

Karaman gab nach dem fünften sieglosen Pflichtspiel zu, dass das Team im Tief ist. Die Schalker Fans quittierten die Leistung in Sachsen mit Schweigen. «Die mitgereisten Fans haben heute das Recht, keine Reaktion zu zeigen. Das muss uns klar sein und wir müssen das reflektieren und gegen Leipzig ein anderes Gesicht zeigen», sagte Karaman.