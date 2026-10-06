Seit dem Pokal-Coup gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim hat beim SSV Jeddeloh II in der Regionalliga nicht mehr viel geklappt. Der Club zieht nun Konsequenzen.

Jeddeloh II (dpa) – Der einzige noch im DFB-Pokal vertretene Viertligist hat sich von seinem Trainer getrennt. Fünf Wochen nach dem 5:2 gegen den 1. FC Heidenheim gab der SSV Jeddeloh II, der in der zweiten Runde auf Hertha BSC trifft, die Entscheidung bekannt. Wer auf Cheftrainer Kristian Arambasic sowie seinen Co-Trainer Seyhan Adigüzel folgt, sei noch offen, hieß es in einer Mitteilung. Interimsweise werde der Sportliche Leiter Olaf Blanke die Mannschaft betreuen.

Jeddeloh II steht in der Regionalliga Nord nach zwölf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Mannschaft hat nur drei Partien gewonnen. Von den neun Partien seit dem Erfolg im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim hat die Mannschaft sechs verloren. Das Duell mit Hertha BSC ist am 28. Oktober.