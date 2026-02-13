Einen Tag nach der Auslosung legt die UEFA den Spielplan für die Nationalmannschaft in der Nations League fest. Für Julian Nagelsmann beginnt die Zeit nach der WM im Nachbarland.

Nyon (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Länderspiel nach der WM am 24. September beim Erzrivalen in den Niederlanden. Das Duell bildet den Auftakt zur nächsten Gruppenphase in der Nations League. Innerhalb von knapp zwei Wochen folgen durch den neuen Länderspielrhythmus drei weitere Länderspiele für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Am 27. September empfängt die DFB-Elf Griechenland. Am 1. Oktober kommt es zum Aufeinandertreffen mit Serbien, dem dritten Kontrahenten in der Gruppe 2 der Liga A des UEFA-Wettbewerbs. Am 4. Oktober steht bereits das Rückspiel in Griechenland an, wie der europäische Kontinentalverband einen Tag nach der Auslosung in Brüssel bekanntgab.

Heimspielorte noch offen

Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit den Partien am 13. November in Serbien und am 16. November gegen die Niederlande. Die Stadien für die drei Heimspiele wird der DFB zu einem späteren Zeitpunkt festlegen.

Im März 2027 bestreiten die vier Gruppensieger und vier Gruppenzweiten der Top-Liga die Viertelfinals. Die jeweiligen Sieger ermitteln beim Final Four vom 9. bis 13. Juni 2027 den Nations-League-Champion.