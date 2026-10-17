Die deutsche Nationalmannschaft der über 80-Jährigen hat den WM-Titel erkämpft. Für die Fußballer geht es aber um mehr als nur die Titeljagd.

Cleveland/Australien (dpa) – Die deutsche Ü80-Fußball-Nationalmannschaft hat den Titel der diesjährigen Weltmeisterschaft errungen. Im Finale setzte sich das Team auf dem Kleinfeld im australischen Cleveland mit 2:0 gegen die USA durch. «Wir haben alle eine rote Birne und einen Sonnenbrand. Das ließ die Freude nicht schmälern», sagte Michael Rätsch von Hertha BSC der Deutschen Presse-Agentur. Die Ü80-Teams bestehen aus jeweils acht Spielern und die Spielzeit beträgt 2 x 30 Minuten.

Bei der Premiere für die Ü80-Teams – die Ü75 hatte im vergangenen Jahr den Titel geholt – mussten die Senioren zwei Spiele an einem Tag absolvieren, um von den Gruppenspielen ins Halbfinale und Endspiel zu gelangen. Gerade gegen Japan in der Vorrunde war der 2:1-Sieg erarbeitet. Dort gibt es eine eigene Liga für Senioren höheren Alters. «Das sind Fußballer, die regelmäßig Fußball spielen. Wir haben versucht mit taktischen Mitteln zum Erfolg zu kommen», sagte Rätsch, der den Siegtreffer für die deutsche Mannschaft im Vorrundenspiel gegen Japan erzielte.

Abseits des Turniers geht es für die Fußballer aber darum, mehr als nur ein Turnier zu spielen. «Wir müssen sehen, dass mehr Menschen im Alter Sport treiben», sagte Rätsch. Im kommenden Jahr sind eine Europameisterschaft sowie einige Länderspiele der Senioren angedacht.