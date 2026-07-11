Nach starker EM reichte es für die deutsche U19 im Finale nicht zum Titel. Spanien setzte sich mit 2:0 durch und bleibt Rekordsieger in dieser Altersklasse.

Wrexham (dpa) – Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat ein starkes EM-Turnier nicht mit dem Titelgewinn krönen können. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes verlor das Endspiel im walisischen Wrexham gegen den hohen Favoriten Spanien mit 0:2 (0:1). Auch ohne den ersten EM-Titel seit zwölf Jahren darf das Team von Trainer Christian Wörns auf eine starke Endrunde zurückblicken. Mit nun zehn Titeln ist Spanien der Rekordsieger in dieser Altersklasse. Deutschland gewann das Turnier wie England und Italien zweimal.

DFB-Team steigert sich nach der Pause

In der ersten Halbzeit waren die Spanier das spielbestimmende Team auf dem Platz. In der 38. Minute hatte die DFB-Auswahl noch Glück als Spaniens Hugo Lopez nur die Latte traf. Sechs Minuten später brachte der Stürmer die Iberer dann per Abstauber in Führung.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Rivas (48.) zum 2:0 für die Spanier. Mitte der zweiten Halbzeit kam die deutsche Elf besser ins Spiel und bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf. Jykese Fields (78./87.) und Montrell Culbreath (79.) konnte aber drei gute Chancen nicht nutzen.

Letzter Titelgewinn von Kimmich & Co. liegt lange zurück

Eine deutsche U19 stand vor diesem Endspiel-Einzug zuletzt im Jahr 2014 im Europameisterschafts-Finale. Damals gewann das Team um Joshua Kimmich den EM-Titel. Zuvor hatte Deutschland mit dem Team um Lars und Sven Bender im Jahr 2008 das Turnier gewonnen. Das Endspiel 2002 des Teams um Philipp Lahm ging gegen Spanien 0:1 verloren.