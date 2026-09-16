München (dpa) – Der kanadische Bayern-Star Alphonso Davies (25) reist in der Länderspielpause nicht zum Nationalteam, sondern in die Flitterwochen. Das bestätigte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Ich finde, das ist eine schöne Geste vom kanadischen Fußballverband, dass Phonzy nicht nach Kanada zu den Spielen fahren muss. Der macht jetzt tatsächlich Honeymoon», sagte Dreesen bei einem Empfang des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bayerischen Staatskanzlei. Davies hole das nach, was rund um die WM nicht möglich gewesen sei. «Ich finde das gut und wir begleiten das mit großem Wohlwollen.»

Davies soll im November wieder angreifen

Verschiedene Medien hatten mit Verweis auf Nationaltrainer Jesse Marsch berichtetet, dass dieser in Absprache mit Davies auf den Kapitän verzichte. Im November soll der Außenverteidiger dann wieder voll im Nationaltrikot angreifen. «Wir haben darüber gesprochen, ob er in der ersten Hälfte des Trainingslagers seine Flitterwochen verbringen und dann zu uns stoßen soll», wurde der kanadische Nationalcoach in Medien zitiert. «Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass er erst einmal seine Flitterwochen hinter sich bringen und dann weiter an seiner körperlichen Verfassung und Form arbeiten sollte.»

Kanada war durch das 0:3 im WM-Achtelfinale gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden. «Persönlich war dieses Turnier eine der härtesten Herausforderungen meiner Karriere», erklärte Davies im Anschluss. «Nach einer Oberschenkelverletzung konnte ich nicht auf dem Niveau spielen, zu dem ich fähig bin. Es schmerzt mich, dass ich nicht alles geben konnte, als mein Team und mein Land es am dringendsten gebraucht hätten.»

Wiederholte Verletzungen nach Kreuzbandriss

Der Kanadier war nach einem Kreuzbandriss lange ausgefallen. Nach seinem Comeback bremsten ihn wiederholt Muskelverletzungen. Eine Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Halbfinale der Münchner gegen Paris Saint-Germain kostete ihn den Großteil der WM-Spiele.