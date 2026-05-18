Der FC Arsenal steht kurz vor dem ersten Premier-League-Titel seit 22 Jahren. Gegen den FC Burnley erzielt Nationalspieler Kai Havertz den Siegtreffer - und entgeht knapp einer Roten Karte.

London (dpa) – Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat dem FC Arsenal die Tür zur Meisterschaft in der Premier League ganz weit geöffnet. Der Stürmer erzielte beim 1:0 (1:0) der Londoner zu Hause gegen den FC Burnley am vorletzten Spieltag den Siegtreffer. Der 26-Jährige hatte aber auch Glück, in der zweiten Hälfte nach einem heftigen Foul nicht vom Platz geflogen zu sein.

Durch den Heimsieg setzt Arsenal Verfolger Manchester City unter Druck. Die Skyblues können am Dienstag gegen Bournemouth nachlegen, brauchen aber einen Sieg, um den vorzeitigen Titelgewinn der Gunners zu verhindern. Der letzte Spieltag steigt am Sonntag. Dann trifft Arsenal auswärts auf Crystal Palace, Manchester City zu Hause auf Aston Villa.

Havertz kommt mit Gelb davon

Havertz erzielte in der 37. Minute per Kopf nach einem Eckball die verdiente Führung für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta. In der zweiten Hälfte traf der deutsche Angreifer Burnleys Lesley Ugochukwu mit offener Sohle an der Wade (67.). Trotz Videoüberprüfung kam Havertz mit der Gelben Karte davon. Wenige Minuten später wurde er ausgewechselt.

Für den FC Arsenal wäre es der erste Premier-League-Triumph seit 22 Jahren. Zudem stehen die Londoner am 30. Mai im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Die Gunners konnten den Titel in der Königsklasse bislang noch nie gewinnen.