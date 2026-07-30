Fußball
Dänischer Erstligist trennt sich von deutschem Trainer
Alexander Zorniger
Alexander Zorniger ist nicht mehr Trainer in Odense. (Archivbild)
Jens Niering. DPA

Die neue Saison in Dänemark ist erst einen Spieltag alt, da muss ein deutscher Trainer schon gehen. Dabei hat er in der vergangenen Saison die Ziele erreicht.

Lesezeit 1 Minute

Odense (dpa) – Alexander Zorniger ist nicht mehr Trainer des dänischen Fußball-Erstligisten Odense BK. Die Zusammenarbeit sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausrichtung beendet worden, teilte der Club mit. Zorniger (58) war seit einem Jahr in Dänemark tätig, zuvor war er beim deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth angestellt gewesen.

Odense hatte in der vergangenen Saison als Aufsteiger den achten Tabellenplatz belegt. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison hatte es ein 0:1 bei Viborg FF gegeben. Nun erfolgte die schnelle Trennung. In Deutschland war Zorniger unter anderem auch beim VfB Stuttgart und bei RB Leipzig tätig.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-459310/1

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