Coventry City kehrt nach 25 Jahren in die Premier League zurück. Wie Frank Lampard mit dem Team den Aufstieg perfekt gemacht hat.

Blackburn (dpa) – Coventry City mit Fußball-Trainer Frank Lampard hat nach 25 Jahren die Rückkehr in die englische Premier League geschafft. Der Club, der zwischenzeitlich in der Viertklassigkeit versunken war, machte am 43. Spieltag der Championship durch ein 1:1 bei Blackburn Rovers den Aufstieg perfekt. Bei 13 Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten FC Millwall ist Spitzenreiter Coventry nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Der 106-malige Nationalspieler Lampard, der seit November 2024 in Coventry tätig ist, feiert damit seinen größten Erfolg als Trainer. Zuvor waren seine Amtszeiten in der Premier League beim FC Chelsea, für den er auch den Großteil seiner aktiven Karriere spielte, und dem FC Everton von keinem großen Erfolg gekrönt.