Neapel (dpa) – Massimiliano Allegri wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Vizemeisters SSC Neapel. Der 58-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029, wie der Verein mitteilte. Allegri, der erst vor zwei Monaten bei der AC Mailand freigestellt wurde, tritt die Nachfolge von Antonio Conte an. Seit Ende der Saison 2025/26 haben damit bereits neun der zwanzig Teams der Serie A ihren Trainer gewechselt.

Allegris zweites Engagement bei Milan endete enttäuschend. Nach einem Einbruch in der Rückrunde verpasste das Team die Qualifikation für die Champions League. Zuvor hatte der Italiener mit Juventus Turin fünf Meistertitel gewonnen und zwei Champions-League-Finals erreicht. Mit Milan wurde Allegri einmal Meister.

Conte bald Italien-Trainer

Der ehemalige italienische Nationaltrainer Conte hatte unmittelbar nach dem Saisonfinale seinen Abschied von Neapel verkündet. Der 56-Jährige steht laut Medienberichten vor einer Einigung mit dem Verband, um wieder Trainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zu werden. Von 2014 bis 2016 betreute er die Squadra Azzurra schon einmal. Italien hat dreimal nacheinander die WM verpasst.

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