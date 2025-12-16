Comeback nach Monaten: ter Stegen bei Barça in der Startelf

Sein letztes Pflichtspiel für die Katalanen absolviert der Deutsche vor mehr als einem halben Jahr. Jetzt ist der Torwart zurück. Doch seine sportliche Zukunft bleibt unklar.

Barcelona (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht nach mehr als einem halben Jahr wieder in der Startelf beim spanischen Meister FC Barcelona. Nach überstandener Rückenverletzung berief Trainer Hansi Flick den 33-Jährigen in die Startaufstellung von Barça für das Pokalspiel bei CD Guadalajara am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Flick hatte schon zuvor angekündigt, dass Stammkeeper Joan Garcia eine Pause bekommen würde. Der frühere Bundestrainer hatte aber offengelassen, ob er auf ter Stegen oder den Polen Wojciech Szczesny setzen würde.

Ter Stegen will bei WM Nummer eins sein

Unklar bleibt die Zukunft des deutschen Keepers. Flick betonte vor dem Spiel erneut, dass Garcia sein Stammtorwart ist. Eigentlich gilt ter Stegen als geplante Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli). Dafür müsse er aber Spielpraxis sammeln, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann immer wieder betonte.

«Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt», erklärte Nagelsmann zuletzt. Sein Vertreter in der DFB-Elf, Oliver Baumann, konnte in den vergangenen Monaten überzeugen. Ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert.

Laut Medienberichten möchte der finanziell angeschlagene spanische Meister ter Stegen loswerden, um sein Millionengehalt einsparen zu können. Ob der Ex-Mönchengladbacher im Winter den Verein verlasse, sei seine Entscheidung, betonte Flick.

Der 33-Jährige kam letztmals am 18. Mai für Barça im Spiel gegen den FC Villarreal zum Einsatz. Danach hatte der Torwart noch im Final Four der Nations League für Deutschland gespielt, ehe er in der Vorbereitung am Rücken operiert werden musste. Bereits in der vergangenen Saison hatte er wegen eines Patellasehnenrisses lange gefehlt.