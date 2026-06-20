Kommt es zur Rückkehr auf den Rasen? Der brasilianische Altstar Ronaldinho plant offenbar ein Comeback in der dritten italienischen Liga.

Miami (dpa) – Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho plant mit 46 Jahren offenbar ein Comeback. Der Brasilianer kündigte in der Zeitung «Gazzetta dello Sport» an, seine Laufbahn wieder aufnehmen zu wollen. Demnach wolle Ronaldinho beim italienischen Drittligisten Ravenna FC einen Vertrag unterschreiben. Klarheit soll am Dienstag bei einer Veranstaltung in Miami geschaffen werden. Unklar ist allerdings, ob Ronaldinho auch wirklich zum Einsatz kommen soll.

«Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen, um gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani eine neue Geschichte zu schreiben», sagte Ronaldinho über seine Pläne und den Besitzer des Clubs, Unternehmer und Hotelkettenbesitzer Ignazio Cipriani.

«Wird er spielen? Wir werden sehen, aber es ist nicht ausgeschlossen. Er ist ein Champion; er kennt kein Alter», sagte Ravennas Vizepräsident Ariedo Braida der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Sein bislang letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er seine Karriere. Zu seinen größten Erfolgen zählt die zweimalige Wahl zum Weltfußballer. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006 die Champions League, vier Jahre zuvor wurde er mit Brasilien Weltmeister.