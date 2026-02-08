Auch wenn die OP von Marc-André ter Stegen ohne Probleme verlief, bleibt der Rückkehrzeitpunkt offen. Der Bundestrainer will sich in München die mögliche neue Nummer eins anschauen.

Barcelona (dpa) – Die Operation von Marc-André ter Stegen ist nach Angaben des FC Girona reibungslos verlaufen. Die Einsatzfähigkeit des 33 Jahre alten deutschen Fußball-Nationaltorwarts hänge nun von seinem Genesungsfortschritt ab, hieß es in einem kurzen Statement. Ter Stegen hatte sich in seinem zweiten Spiel für den Club aus Katalonien eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Details sind nicht bekannt.

Er war vorher vom FC Barcelona bis zum Ende dieser Saison an Girona ausgeliehen worden. Ter Stegen hatte sich dadurch Spielzeit erhofft, um im Sommer bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als deutsche Nummer eins auflaufen zu können. Nach seiner erneuten Verletzung hatte der im Sommer 2014 nach Barcelona gewechselte ter Stegen aber bereits von einem Ausfall von mehreren Monaten gesprochen.

Nagelsmann beim Topspiel

Ein WM-Einsatz von ter Stegen scheint daher äußert fraglich. Die nächsten Testspiele der DFB-Auswahl stehen Ende März an. Hoffnungen auf den Platz im WM-Tor kann sich vor allem Oliver Baumann machen. Dessen Auftritt heute Abend (17.30 Uhr/DAZN) mit der TSG 1899 Hoffenheim im Topspiel des 21. Bundesliga-Spieltags beim FC Bayern wird sich nach DFB-Angaben auch Bundestrainer Julian Nagelsmann anschauen.

Im Tor der Münchner steht in Manuel Neuer (39) der ehemalige langjährige deutsche Nationalkeeper und Weltmeister von 2014. Neuers Name fällt auch dem erneuten Verletzungspech von ter Stegen immer wieder im Zusammenhang mit der WM im Sommer. Allerdings hat Neuer eine Rückkehr in die DFB-Auswahl bislang ausgeschlossen.