Lionel Messi trat jüngst aus der argentinischen Nationalmannschaft zurück. Für den Fußball-Superstar beginnt mit 39 Jahren nun ein neues Kapitel.

Madrid (dpa) – Fußball-Superstar Lionel Messi wird beim spanischen Zweitligisten CD Eldense künftig als Clubbesitzer das Sagen haben. Der argentinische Weltmeister von 2022 habe mit den bisherigen Eigentümern eine Grundsatzeinigung über den Erwerb der Mehrheitsanteile erzielt, bestätigte auf Anfrage der Verein aus der bei Urlaubern beliebten Provinz Alicante.

Messi habe sich mit den derzeitigen Besitzern des Clubs auf den Kauf der Anteile geeinigt, die derzeit von der Unternehmensgruppe TH Soluciones gehalten werden. Damit würde der 39-Jährige Mehrheitsaktionär des Traditionsvereins aus der 55.000-Einwohner-Stadt Elda werden.

Abschluss noch unter Vorbehalt

Der Abschluss der Transaktion steht nach Angaben des Clubs jedoch noch unter Vorbehalt. Derzeit liefen die letzten rechtlichen und vertraglichen Prüfungen. Zudem sei noch die Genehmigung durch den Obersten Sportrat (CSD) erforderlich, betonte der Clubsprecher. Das gilt alles als Formsache. Zu den finanziellen Bedingungen machte der Verein keine Angaben.

Für Messi – der jüngst seine Länderspielkarriere beendete – wäre Eldense das zweite Engagement als Mehrheitsaktionär bei einem spanischen Verein. Es wäre aber das erste bei einem Proficlub. Der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain, der gerade seine vierte Saison bei Inter Miami in der Major League Soccer absolviert, ist bereits Besitzer des Fünftligisten UE Cornella.