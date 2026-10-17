Bange Momente in der Premier League: Nach einem Zusammenstoß mit dem Gegner im Spiel gegen Everton bleibt Chelseas Torwart Emiliano Martínez zunächst liegen und muss mehrere Minuten behandelt werden.

Liverpool (dpa) – Der argentinische Fußball-Weltmeister Emiliano Martínez hat beim Premier-League-Spiel des FC Chelsea beim FC Everton womöglich eine schwere Kopfverletzung erlitten. Der 34 Jahre alte Chelsea-Torwart musste nach einem Zusammenstoß mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich in der 75. Minute bei einem Zweikampf um den Ball. Martínez und Branthwaite stießen mit den Köpfen zusammen und sackten zu Boden. Das Spiel wurde rund zehn Minuten unterbrochen. Martínez musste auf dem Platz medizinisch versorgt werden. Beim Abtransport konnte der Argentinier aber seine Arme bewegen. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Für Martínez wurde Mike Penders eingewechselt, er kam zu seinem Debüt in der Premier League. Branthwaite konnte nach einer Behandlung eigenständig aufstehen und weiterspielen.

«Dieser Sieg ist für ihn»

Chelsea gewann die Partie durch zwei Tore des Portugiesen Pedro Neto in der zweiten Halbzeit mit 2:0. «Wir wünschen ihm alles Gute. Dieser Sieg ist für ihn», sagte Neto dem Sender TNT Sports mit Blick auf Martínez. Chelsea-Trainer Xabi Alonso sagte dem Sender, Martínez habe das Stadion bei Bewusstsein verlassen. «Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus.»

Für Chelsea war es das erste Premier-League-Spiel seit neun Monaten ohne Gegentor. Everton kassierte seine erste Niederlage in der laufenden Saison.