Kai Havertz ist in der Königsklasse der Mann der entscheidenden Tore. Der deutsche Fußball-Nationalspieler trifft im Champions-League-Finale 2021 - und nun fünf Jahre später.

Budapest (dpa) – Als erster deutscher Fußballer hat Kai Havertz in zwei verschiedenen Champions-League-Finals ein Tor erzielt. Im Endspiel von Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain traf der DFB-Profi bereits nach sechs Minuten für den FC Arsenal. Im Finale vor fünf Jahren hatte der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen Arsenals Lokalrivalen FC Chelsea zum Titel geschossen.

Laut dem Datenanbieter Opta ist Havertz der dritte deutsche Spieler, der in zwei verschiedenen Endspielen des wichtigsten europäischen Clubwettbewerbs ein Tor erzielt hat. Zuvor war dies lediglich Gerd Müller und Franz Roth gelungen, die in den 1970er-Jahren für den FC Bayern München im Europapokal der Landesmeister trafen. Seit der Saison 1992/93 wird der Wettbewerb unter dem Namen Champions League ausgetragen.

Außerdem ist Havertz nach Cristiano Ronaldo (Manchester United und Real Madrid) und Mario Mandžukić (Bayern und Juventus) der dritte Spieler, der in zwei Champions-League-Endspielen für zwei verschiedene Vereine (Chelsea und Arsenal) ein Tor erzielt hat.