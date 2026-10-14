Er bereitet Stavangers Führung vor, schürt Emotionen und provoziert Michael Olise. Zlatko Tripic übernimmt bei Bayerns 3:3 eine Hauptrolle. In Fürth sorgte er einst nicht nur für sportliche Berichte.

Stavanger (dpa) – Der frühere Fürther Zlatko Tripic gefiel sich nach dem nächsten Münchner Ausrutscher in der Rolle des Bad-Boys. Beim 3:3 seines Clubs Viking Stavanger gegen den FC Bayern in der Champions League ließ der 33-Jährige praktisch keine Gelegenheit aus, um Unruhe zu stiften oder für Emotionen zu sorgen – und teilte auch selbst gerne aus. «Ich bin so unglaublich glücklich, ich glaube, ich habe es geschafft, die halbe Bayern-Mannschaft zu verärgern», sagte der Viking-Kapitän.

Tripic bereitete den Treffer zum 1:0 vor und provozierte Bayern-Star Michael Olise so, dass dieser sich die Gelb-Rote Karte abholte. Olise warf Tripic den Ball ins Gesicht. «Entschuldigung. Er hat gespielt wie ein Drecksack», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. «Er wollte das Spiel gewinnen, aber wir haben uns provozieren lassen und er hat das erreicht, was er wollte, nämlich dass ein Spieler vom Platz fliegt.»

Olise tappt «in diese Falle»

Trainer Vincent Kompany suchte die Schuld nicht beim Norweger, der auch die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft besitzt und in Kroatien geboren wurde. Olise hätte anders reagieren müssen. «Es stimmt, dass er provoziert wird und die Nummer 10 darin sehr gut ist. Aber wir dürfen nicht in diese Falle tappen», sagte Kompany laut Medien zu TV 2.

Vollprofi Harry Kane störte sich nicht an den Mätzchen von Tripic. «Das gehört zum Fußball dazu. Er ist ein cleverer Spieler», sagte der Engländer in norwegischen Medien. «Solche Spieler trifft man ständig.» Norwegens TV-Experte Carl-Erik Torp stimmte Kane zu. «Tripic ist ein Spieler, der seinen Gegner gerne provoziert, und das ist ihm bei einem der weltbesten Spieler gelungen», sagte Torp. «Das ist furchtbar unsportlich von Olise, der sich einfach in die Hose macht.»

Disco-Unfall damals in Fürth

Nachdem die Münchner einen 0:2-Rückstand durch zwei Tore von Kane und einen Treffer von Luis Díaz in eine 3:2-Führung verwandelt hatten, sah Olise Gelb-Rot. Danach kassierte der FC Bayern noch den späten Ausgleich.

Tripic hatte in seiner Zeit bei der SpVgg Greuther Fürth von 2015 bis 2017 nicht nur für sportliche Berichte gesorgt. In einem Nürnberger Nachtclub war er damaligen Angaben zufolge von einer Empore gestürzt und hatte dabei Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten. Laut Bundespolizei war es in der Diskothek zu einer Schlägerei gekommen, an der Tripic allerdings nicht beteiligt gewesen sein soll.