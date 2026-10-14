Ausgerechnet in Italien, der Heimat seines Vaters, feiert der deutsche U21-Nationalstürmer Nicolò Tresoldi seinen bislang größten Fußball-Abend. Für welches Land wird er zukünftig auf Torejagd gehen?

Mailand (dpa) – Nicolo Tresoldi schnappte sich nach seiner Tor-Gala den Ball und feierte auf dem Rasen von San Siro einen schier unglaublichen Abend auf der großen Königsklassen-Bühne. Mit drei Toren war der deutsche U21-Nationalstürmer der Matchwinner beim 4:3-Coup des belgischen Meisters Club Brügge bei Inter Mailand. Und das ausgerechnet in Italien, das den Stürmer auch für die Nationalmannschaft gewinnen will.

«Für mich als Milan-Fan war es ein kleines Derby. Es war eine verrückte und unbeschreibliche Nacht. Von einem solchen Abend habe ich geträumt. Vor dem Spiel habe ich viele Nachrichten von Milan-Fans erhalten», sagte Tresoldi, der auch zum Man of the Match gekürt worden war.

«Tresoldi, was für eine Nacht», schrieb die «Gazzetta dello Sport» und hofft, dass der Youngster bald das Trikot der «Squadra Azzurra» trägt: «Er muss sich nur noch entscheiden, für welches Land er künftig auflaufen will: Momentan steht es 50:50. Auf der einen Seite Italien, die Heimat des Vaters, auf der anderen Seite Deutschland, das ihn nie im Stich gelassen hat. Nach einer solchen Nacht besteht die Hoffnung, dass sich der Wind uns zuwendet.»

Klopp und Mancini haben angefragt

Sowohl Bundestrainer Jürgen Klopp als auch Italiens Nationalcoach Roberto Mancini haben bei Tresoldi bereits angefragt. Der Youngster will aber seine Zeit mit der deutschen U21 zu Ende bringen und die EM im kommenden Sommer spielen, ehe er eine endgültige Entscheidung trifft. Einen solchen Torjäger können aber beide zuletzt schwächelnde Fußball-Großmächte gebrauchen.

Denn Tresoldi drehte groß auf. Ein verwandelter Elfmeter, ein Abstaubertor, ein weiterer Treffer als eiskalter Vollstrecker – der Stürmer war nicht zu stoppen. Als Fan des Stadtrivalen AC Mailand dürfte ihm dieser Abend besonders gut gefallen haben.

Aus deutscher Sicht schrieb Tresoldi sogar ein wenig Champions-League-Geschichte. Mit 22 Jahren und 54 Tagen war er der jüngste deutsche Dreierpacker in der Champions League. Damit löste er Karim Adeyemi (22 Jahre, 257 Tage) ab.