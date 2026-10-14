Das nächste Blitz-Gegentor und ein dummer Olise-Platzverweis sorgen für neuen Bayern-Frust. Die Münchner suchen ihre Topform. Der Kapitän ist vor wichtigen Spielen «innerlich in Alarmbereitschaft».

Stavanger (dpa) - Nach einem «überblöden» Platzverweis und «zu großen Fehlern» erklärte Vincent Kompany unmissverständlich, was er nach dem nächsten Bayern-Frust von seinen Stars erwartet. «Man kann das nicht schönreden, man muss auf dem Platz reagieren. Das ist das Einzige, was jetzt zählt», sagte der Münchner Trainer nach dem zweiten Spiel ohne Sieg.

Beim 3:3 in der Champions League bei Viking Stavanger kassierte der deutsche Fußball-Rekordmeister wieder ein Blitz-Gegentor - und brachte sich durch den Platzverweis von Michael Olise um den Lohn seiner Aufholjagd. Nicht nur wegen des frühen Gegentreffers und einem Unentschieden gab es Parallelen zum 2:2 in Augsburg. Von einem Trend wollte Kompany nach dem Missgeschick auf dem Kunstrasen von Stavanger aber (noch) nicht sprechen.

Kapitän vor wegweisenden Spielen «innerlich in Alarmbereitschaft»

«Das ist innerhalb von drei Tagen passiert. Aber eine Tendenz...», sagte der 40-Jährige. «Lass uns noch abwarten, aber eine Reaktion ist auf jeden Fall von uns benötigt.» Die soll am Samstag im Liga-Duell mit RB Leipzig folgen. Danach geht es mit der harten Prüfung in Europas Fußball-Königsklasse gegen den FC Arsenal weiter. Noch im Oktober folgen auch die Spiele gegen die in der Bundesliga vor dem FC Bayern platzierten Freiburger und Dortmunder.

«Man läuft so ein bisschen hinterher, auch in der Bundesliga», sagte Kapitän Joshua Kimmich. Er spüre schon seit Beginn der Saison, dass man nicht auf Top-Level sei. «Innerlich bin ich in Alarmbereitschaft, aber nach außen und nach innen habe ich schon großes Vertrauen, dass wir das schnell wieder umstellen können.» Doppeltorschütze Harry Kane zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. «Wenn du ein Ergebnis wie heute hast, ist das Wichtigste die Reaktion», erklärte der Engländer.

Zeitpunkt der Neuer-Rückkehr offen

Die selbstkritische Analyse der Stars dürfte den Bossen gefallen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nahm das Ensemble in die Pflicht. «Wir werden sicherlich in den nächsten Spielen den Charakter der Mannschaft sehen und auch die Spielweise, die wir in der Lage sind zu spielen, den Gegner zu dominieren», sagte Dreesen. Er beschloss seine Bankettrede im Südwesten Norwegens mit einem «Skål» (Prost) - «und das können wir auch gebrauchen.»

Dreesen berichtete, dass man gegen den norwegischen Meister zeitweise «ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt» habe. Wie beim schnellsten Liga-Tor nach 8,4 Sekunden in Augsburg kassierten die Münchner auch diesmal früh einen Gegentreffer. Gianni Stensness jubelte nach 71 Sekunden über die Führung für die Wikinger. Jonas Urbig, der den angeschlagenen Manuel Neuer im Tor vertrat, war machtlos. Wann Neuer zurückkehrt, ist offen.

Kompany: «Selbst in den Fuß geschossen»

«Wir brauchen uns nicht immer automatisch den Rucksack so vollladen», monierte Sportvorstand Max Eberl und kritisierte: «Wenn es so häufig passiert, dann ist es irgendwann nicht nur Pech, sondern dann ist es auch die Konzentration.» Eberl bemängelte, dass neben Aufmerksamkeit zum Teil auch die Bereitschaft fehle, die vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen.

Nach einem Bilderbuch-Konter zum 0:2 drehten die Münchner durch Tore von Kane und Díaz das Spiel. Doch die Undiszipliniertheit von Olise, der sich vom Ex-Fürther Zlatko Tripic provozieren ließ und diesem den Ball an den Kopf warf, kostete letztlich den Sieg. Der Stavanger-Kapitän habe gespielt «wie ein Drecksack», befand Eberl. Als Ausrede ließ das Kompany nicht gelten. «Die Rote Karte ist überblöd», sagte der Belgier. «In den entscheidenden Momenten haben wir uns einfach selbst in den Fuß geschossen.»

Geldstrafe für Olise?

Olise wird den Bayern am Mittwoch gegen Mitfavorit Arsenal fehlen. Ob es eine Geldstrafe gibt? Das werde man «in Ruhe» besprechen, sagte Eberl, der die Aktion des Franzosen als «dumm» bezeichnete.

Der Doublesieger und letztjährige Champions-League-Halbfinalist steht unter Druck. Nach zwei Spielen haben die Münchner in der Ligaphase der Königsklasse vier Punkte auf dem Konto. Wie in der Bundesliga, in der sie nur Rang drei belegen, ist das zu wenig für die hohen Ansprüche.

«Wir wissen, dass wir die Fehler abstellen müssen. Besonders in den letzten Spielen seit der Länderspielpause», sagte Kane. «Wenn uns das gelingt, dann wissen wir, dass wir das Niveau erreichen, die Tore schießen, und dann wird es gut. Aber wir müssen es hoffentlich schnell wiederfinden, denn die Spiele kommen Schlag auf Schlag.»