Der Platz in Bratislava soll in keinem guten Zustand sein. VfB-Trainer Hoeneß lässt das allerdings komplett kalt. Auch zu seinem zuletzt angeschlagenen Abwehrchef äußert er sich.

Bratislava (dpa) – Sebastian Hoeneß will dem angeblichen schlechten Rasen im Stadion des kommenden Champions-League-Gegners Slovan Bratislava keine allzu große Bedeutung beimessen. «Natürlich willst du immer den perfekten Platz haben», sagte der Trainer des VfB Stuttgart vor der Partie beim slowakischen Fußball-Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Zugleich forderte er aber: «Wir sollten nicht zu sehr nach den Bedingungen schauen.»

Es gelte die Umstände anzunehmen, sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz, als er auf den Untergrund im Nationalstadion von Bratislava angesprochen wurde. Er habe auch gelesen, dass der Rasen nicht mehr so gut sein solle wie vor zwei Jahren, als der VfB schon einmal bei Slovan zu Gast war und mit 3:1 gewann. Man werde sich aber «darauf einstellen und das Bestmögliche daraus machen».

Die Schwaben hatten ihr Abschlusstraining noch in Stuttgart absolviert. Nach dem 3:1 gegen den norwegischen Club Viking Stavanger wollen sie mit einem weiteren Sieg in der Ligaphase den nächsten Schritt Richtung K.-o.-Runde machen. Auch Abwehrchef Jeff Chabot, der beim 2:0 in der Bundesliga beim SC Paderborn zuletzt angeschlagen raus musste, kann laut Hoeneß spielen.