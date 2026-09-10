18 Jahre nach dem letzten Champions-League-Spiel gibt es für Fenerbahçe Istanbul ein Remis beim Comeback - auch wenn mehr drin gewesen wäre. Auch die PSV Eindhoven spielt Unentschieden.

Istanbul (dpa) – Fenerbahçe Istanbul ist beim Champions-League-Comeback nach 18 Jahren nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Von der AS Rom trennten sich die Türken im heimischen Stadion mit 1:1 (0:1). Bryan Cristante (39. Minute) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Archie Brown (48.) traf nach der Pause mit einem schönen Lupfer zum Ausgleich für Fenerbahçe.

Im zweiten Spiel des Abends trennten sich die PSV Eindhoven und Schachtar Donezk ebenfalls mit 1:1 (0:1). Auch hier waren die Gäste durch Gleiker Mendoza (45.+1) in Führung gegangen. Sergino Dest (48.) traf für die Mannschaft vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Bosz zum Endstand.