Nach fünf Pflichtspielniederlagen auswärts freut sich Leipzig nach der 1:4-Klatsche in Madrid auf ein Heimspiel. Doch auch der Aufsteiger aus Elversberg ist gefährlich.

Madrid (dpa) – Nach der fünften Auswärtspleite in Serie werden die Sorgen bei RB Leipzig größer. Und es stellt sich die Frage: Kann das Team von Martín Demichelis so einfach auf Heimstärke umstellen? Denn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Sachsen in der Bundesliga den SV Elversberg. Spielerisch wird das kein Selbstläufer. Der starke Aufsteiger hat in der Bundesliga bereits einen Zähler mehr gesammelt als RB.

Zumindest den Charaktertest haben die Rasenballsportler in Madrid nach der 1:6-Schmach in München bestanden. «Wir haben uns in München ein bissl ergeben, das Gefühl hatte ich heute nicht», sagte Christoph Baumgartner nach seinem Comeback in den letzten Minuten. Beim 1:4 im Estadio Santiago Bernabéu spielte RB aber nur in der ersten Hälfte mutig nach vorn. Laut Baumgartner waren die Sachsen «die gefährlichere Mannschaft. Wir haben auch nach dem 2:0 nicht aufgehört, schießen selbst nach dem 3:0 noch das 3:1».

Demichelis mit gemischten Gefühlen

Dennoch stehen nach den fünf Auswärtsniederlagen 4:19 Tore. Denn nach der Führung von Bernardo Silva (44. Minute) erhöhten Arda Güler (52.) und Kylian Mbappé (82.) weiter, ehe nach dem Treffer von Tidiam Gomis (85.) ausgerechnet der Ex-Leipziger Yan Diomande mit einem Traumtor den Endstand besorgte (87.). So stehen für Leipzig nach dem 1:4 in Como und dem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven nur drei Zähler in der Champions-League-Tabelle – macht Platz 29 von 36, gleichauf mit AEK Athen.

Der Argentinier Demichelis war nach der Partie in seinen Gefühlen hin- und hergerissen. «Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin, denn wir haben verloren. Im Vergleich zu München war das aber ein ganz anderer Auftritt. Wir waren heute kompakt und sind auch mit dem Ball gut aufgetreten. Jetzt müssen wir regenerieren, nach vorn schauen und am Samstag in unserem Stadion vor unseren Fans ein gutes Spiel machen», sagte der RB-Cheftrainer.