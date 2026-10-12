Von den drei Heimspielsiegen in der Liga möchte sich Martín Demichelis nicht täuschen lassen. In der Königsklasse erwartet er mit Eindhoven einen anderen Gegner.

Leipzig (dpa) – Martín Demichelis will sich vom 6:0 gegen Eintracht Frankfurt nicht blenden lassen. Beim Heimspielauftakt in der Champions League gegen PSV Eindhoven an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) erwartet der Cheftrainer von RB Leipzig ein anderes Kaliber.

«Beide Mannschaften haben die gleichen Ziele. PSV spielt sehr attraktiv, gleiches Prinzip wie bei uns. Wir kommen mit einer guten Leistung, müssen diese Leistung bestätigen, mit viel Energie, mit viel Überzeugung», sagte Demichelis. «Beide Mannschaften wollen aktiv spielen und früh Druck machen.»

Demichelis: «Wir denken Schritt für Schritt»

Nach dem verkorksten Champions-League-Auftakt bei Como (1:4) steht RB gegen das Team von Ex-Bundesliga-Trainer Peter Bosz unter Druck. Die Niederländer holten zum Start gegen Schachtar Donezk immerhin einen Zähler. «Wir denken Schritt für Schritt. Unser Fokus liegt nur auf der nächsten Aufgabe und darauf, die drei Punkte zu holen», sagte der Argentinier.

RB-Torhüter Maarten Vandevoordt, der ein Garant bei den bisherigen drei Bundesliga-Heimspielen ohne Gegentreffer war, meinte: «Wir lieben es, zu Hause vor unseren Fans zu spielen und wir brauchen auch ihre Unterstützung. Ich freue mich riesig auf morgen und die Atmosphäre im Stadion.»