Paris Saint-German setzt in der neuen Königsklassen-Saison früh ein Ausrufezeichen und siegt klar in Manchester. Real Madrid und José Mourinho drehen ein irres Spiel in Rom.

Manchester (dpa) - Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat am 2. Spieltag der diesjährigen Champions League mit einer Machtdemonstration beeindruckt. Die Franzosen setzten sich im Topspiel bei Manchester City überraschend klar mit 4:2 (3:0) durch. Auch Real Madrid holte den zweiten Sieg und drehte ein verrücktes Spiel bei der AS Rom dank Antonio Rüdiger noch in einen 4:3 (1:1)-Erfolg. Zuvor hatte Nationalspieler Florian Wirtz in einem ebenfalls wilden Spiel mit dem FC Liverpool 6:3 (3:0) beim Linzer ASK gewonnen.

Das Topspiel des Abends aber gab es in Manchester, wo City vor den Augen von Ex-Coach Pep Guardiola eine grauenvolle erste Halbzeit spielte. Désiré Doué (13. Minute), Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) brachten PSG völlig verdient in Führung. Maghnes Akliouche (63.) legte nach. Nach der Pause war City zwar deutlich besser, kam durch Erling Haaland (53./75.) aber nur noch zu zwei Treffern.

Dreierpack von Barcola - Goretzka-Debüt für Villa

Einen ähnlich enttäuschenden Abend wie City hätte José Mourinho beinahe mit Real erlebt. Die Roma hatte nach Toren von Marten de Roon (20.) und einem Doppelpack des Ex-Dortmunders Donyell Malen (51./57.) schon 3:1 geführt. Dann aber drehten Carlos Espi (82.), Endrick (85.) und Rüdiger (90.) die Partie noch. Kylian Mbappé (25.) hatte vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich für Real erzielt.

Besser lief es für Aston Villa und Leon Goretzka, der beim 6:0 (3:0) gegen Fenerbahce Istanbul nach Verletzung zu seinem ersten Einsatz für den neuen Club kam. Der 31-Jährige wurde in der 83. Minute eingewechselt. Johan Manzambi (12.), Nicolas Jackson (31./39.), Ross Barkley (68./Elfmeter/72.) und Tammy Abraham (90.) trafen.

Gut lief es auch für Wirtz beim Neun-Tore-Spektakel in Österreich. Überragender Akteur war Liverpools Neuzugang Bradley Barcola (24./37./66.), dem drei Treffer gelangen - einen davon hatte Wirtz aufgelegt. Die weiteren Tore für die Engländer markierten Ronald Araujo (22.), Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.). Die Treffer für den österreichischen Meister erzielten Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74./78).