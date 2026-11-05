Für Leipzig wird es nun auch rechnerisch schwer mit dem Weiterkommen. Mit der Leistung gegen Man City ist RB dennoch zufrieden. Es fehlt «Cleverness». Ein Norweger machte es vor.

Leipzig (dpa) – Drei Niederlagen in vier Spielen für RB Leipzig – dennoch glaubt Christoph Baumgartner an ein Weiterkommen in der Champions League. «Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben. Wir sind nicht dumm, können auch rechnen, viel können wir uns aber nicht mehr erlauben, trotzdem, glaube ich an uns, an die Mannschaft, an unsere Qualität», sagte Christoph Baumgartner nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Manchester City.

Zur «Halbzeit» der Ligaphase appelliert er ans Team: «Da müssen wir alle anpacken. Ein Stück mehr Cleverness und noch mehr Mut, dann bin ich überzeugt, dass wir zu mehr Punkten kommen werden.»

Demichelis in der Gefühls-Achterbahn

Trainer Martín Demichelis war in einer Gefühls-Achterbahn. Traurig nach der Niederlage, stolz auf die Leistung seines Teams. «Die Art und Weise der ganzen Mannschaft war die Richtige. Ich bin stolz auf unsere Jungs, wir haben mehr als einen Punkt verdient. Ich habe den Jungs gratuliert heute, wie sie gegen den Ball agiert haben», sagte der Argentinier.

Beim vierten Königsklassen-Auftritt der Leipziger beendete City-Torjäger Erling Haaland auch die bisher makellose Heimserie von RB nach fünf siegreichen Pflichtspielen und keinem einzigen Gegentor. «Es ist immer wichtig, dass er im Spiel ist, er kann in jedem Moment treffen», sagte Manchesters Trainer Enzo Maresca und fügte an: «Ich bin glücklich mit drei Punkten, in Deutschland ist es in der Champions League immer schwierig.»

Haaland im richtigen Moment da

Obwohl Haaland fast das komplette Spiel «von uns gut aus dem Spiel genommen wurde» (Baumgartner), erzielte der Norweger dann in der 78. Minute doch den Siegtreffer. «Ich musste auf den richtigen Moment warten und habe getroffen», sagte er. Der Kapitän haderte aber mit der Teamleistung: «Wir müssen daran arbeiten, mehr zu wollen, wenn wir einmal in Führung gehen und nicht so nachzulassen, wie wir das heute getan haben.»