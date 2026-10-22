Der hohe Spielrhythmus führt beim FC Bayern auch zu Verletzungen. Gegen Arsenal erwischt es Angreifer Díaz und Innenverteidiger Kim.

München (dpa) – Trainer Vincent Kompany rechnet beim FC Bayern München nur mit einem kurzfristigen Ausfall von Flügelstürmer Luis Díaz und Verteidiger Minjae Kim. Die beiden Fußball-Profis mussten beim 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League angeschlagen ausgewechselt werden.

«Ich hoffe, dass beides ähnlich von der Zeit ist. Das heißt, nicht so lange, vielleicht weniger als eine Woche», sagte Kompany in der Pressekonferenz nach dem Spiel in der Allianz Arena.

Trainer schließt «ganz große Verletzungen» aus

Es müssten aber noch genauere medizinische Untersuchungen folgen. «Ganz große Verletzungen sind aber, glaube ich, schon ausgeschlossen», sagte der Belgier. Díaz und Kim dürften dem Tabellenführer aber vermutlich zumindest am kommenden Sonntag im Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg fehlen.

Der Kolumbianer Díaz war wegen muskulärer Probleme vom Münchner Coach erst in der 68. Minute eingewechselt worden. Der 29-Jährige musste aber kurz vor dem Anpfiff wegen Problemen wieder vom Platz. Der Südkoreaner Kim war schon beim 6:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende angeschlagen ausgewechselt worden. Der 29-Jährige begann trotzdem gegen Arsenal, aber nur bis zur Pause. Dann wurde er durch Jonathan Tah in der Abwehr ersetzt.