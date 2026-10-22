Was bitte war das denn? Harry Kane führt beim 2:2 des FC Bayern München einen Torabstoß aus - und der führt sogar fast zum Tor. Es war der erste Abstoß seit zwölf Jahren. Damals aus anderen Gründen.

München (dpa) – Tore? Klar. Vorlagen? Sicher. Aber Abstöße? Harry Kane arbeitete beim Unentschieden des FC Bayern München in der Champions League gegen Arsenal nicht nur in seinem Kerngeschäft. Der 33-Jährige bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alphonso Davies mit einem Traumpass vor und erzielte die 2:1-Führung mit einem Handelfmeter selbst. Aber vor diesen Offensivaktionen trumpfte er mit einem Abstoß groß auf.

Lang, lang ist's her

Kapitän und Torhüter Manuel Neuer überließ Kane die Ausführung – und fast wäre bei der Aktion mit Seltenheitswert ein Tor gefallen. Englands Nationalmannschaftskapitän schlug den Ball in den Fuß von Davies, der auf dem linken Flügel den Überblick behielt und Ismael Saibari bediente. Der leitete den Ball auf Serge Gnabry weiter, der in der 21. Minute aber die Führung vergab.

Es war laut dem Sportdaten-Dienstleister Opta der erste Abstoß von Kane seit dem Oktober 2014. Damals war er aber alleine schon von der Position näher am eigenen Strafraum als beim 2:2 am Mittwochabend gegen den FC Arsenal. Denn vor zwölf Jahren stellte sich Kane gegen Asteras Tripolis in das Tor seines damaligen Vereins Tottenham Hotspur, nachdem Keeper Hugo Lloris beim Stand von 5:0 die Rote Karte gesehen hatte. Bitte für Kane: Bei seinem Kurzeinsatz zwischen den Pfosten kassierte er noch das Gegentor zum 5:1.

«Unglaublich viele Positionswechsel»

Gegen Arsenal verpasste er trotz seiner Toraktionen den Sieg. «Es war einfach ein gutes Spiel, Champions League auf höchstem Niveau, Weltklasse gegen Weltklasse», sagte Sportvorstand Max Eberl und beschrieb eine Besonderheit der Kane-Rolle. «Ein Spiel gegen Arsenal ist sehr, sehr flexibel und rollierend, das hat man gesehen, unglaublich viele Positionswechsel. Das ist nicht der Sinn und Zweck, dass Harry dann irgendwann als Libero auftaucht.» Aber es könne sein, dass Kane tiefer im Raum stehe und diese Bälle spiele, bei denen Davies seine Schnelligkeit ausspielen könne. «Dann ist es auch ein wichtiger Faktor.»