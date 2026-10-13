Der ehemalige Leipziger Peter Gulacsi ist am frühen Dienstagmorgen in seinem Haus überfallen worden. Der Ungar verpasst dadurch das Spiel gegen Neapel, wie sein Club FC Villarreal mitteilte.

Villarreal (dpa) – Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Peter Gulacsi ist vor dem Champions-League-Spiel seines FC Villarreal gegen die SSC Neapel Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Der 36-Jährige wird daher auch das Spiel gegen Neapel verpassen, wie sein Club mitteilte. Der Ungar und seine Familie waren am frühen Dienstagmorgen in ihrem Haus überfallen worden.

Laut mehrerer übereinstimmender Medienberichte sei dabei niemand zu Schaden gekommen. Aufgrund der emotionalen Belastung werde Gulacsi aber gegen Neapel nicht zur Verfügung stehen, hieß es in der Vereinsmitteilung.