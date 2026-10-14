Der zuletzt verletzte Leipziger Gruda kommt gegen Eindhoven erst spät richtig auf Touren. Dann sichert er Leipzig mit einem Schlenzer den ersten Sieg der Sachsen in dieser Champions-League-Saison.

Leipzig (dpa) – Das Schussglück von Brajan Gruda kam nicht von ungefähr. Sein sehenswerter Schlenzer zum 1:0-Sieg von RB Leipzig gegen PSV Eindhoven war einer aus der Kategorie unhaltbar, auch wenn er von Ivan Perisic noch leicht abgefälscht wurde. Immerhin hatte der Torschütze besondere Fußballschuhe an. «Ich habe mir erhofft, dass ich ein bisschen Energie bekomme», sagte Gruda schmunzelnd und klärte auf: «Die Schuhe sind einfach ein Traum, Messi hat meine ganze Kindheit geprägt. Ich bin ein Riesenfan. Ich stelle sie mir nicht etwa in den Schrank, sondern ziehe sie selber an», sagte der 22-Jährige.

Gruda gehört zu dem Kreis von Spielern, die von Argentiniens Superstar Lionel Messi auserkoren wurden, das limitierte «Modell F50 Messi El Último Tango» zu tragen – das gibt es weltweit nur 208 Mal.

Demichelis: «Endlich bist du zurück»

Gleich nach seinem Treffer wurde Gruda, der auch zum «Man of the Match» gekürt wurde, von Trainer Martín Demichelis ausgewechselt – aus Gründen der Belastungsteuerung. Dabei umarmte der argentinische Trainer ihn und flüsterte ihm ins Ohr: «Endlich bist du wieder zurück.»

Und Nationalspieler Ridle Baku lobte: «Der hat sehr, sehr viel Potenzial, der Junge.» Gruda musste zuletzt wegen einer Bauchmuskelverletzung passen. So konnte er auch nicht zur Nationalmannschaft reisen. «Ärgerlich. Aber ein Satz von Jürgen Klopp konnte ich mir merken. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn ich Leistung bringe, kommt die Chance noch mal», sagte Gruda.