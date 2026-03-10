Nach dem Sieg in der Ligaphase gewinnt Galatasaray Istanbul auch im Achtelfinale gegen Liverpool. Im Hinspiel besorgt Mario Lemina den Siegtreffer. Bei Liverpool bleibt Florian Wirtz glücklos.

Istanbul (dpa) – Galatasaray Istanbul hat zum Auftakt des Achtelfinales der Champions League erneut den Favoriten geärgert. Der Tabellenführer der türkischen Liga gewann das Hinspiel gegen den FC Liverpool zu Hause mit 1:0 (1:0). In der ersten Runde der K.o.-Phase hatte Galatasaray mit einem 5:2-Hinspielsieg gegen Juventus Turin bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Rückspiel in Liverpool findet am 18. März statt.

Der Siegtreffer gelang Galatasaray bereits in der siebten Minute. Nach einem Eckball vollendete Mario Lemina per Kopfball nach Vorarbeit von Victor Osimhen. In der zweiten Hälfte wurde beiden Teams jeweils ein Treffer aberkannt: Galatasaray wegen einer Abseitsentscheidung, Liverpool aufgrund eines Handspiels. In der Ligaphase hatte sich Galatasaray zu Hause ebenfalls mit 1:0 gegen Liverpool durchgesetzt.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz stand nach überstandenen Rückenbeschwerden in der Anfangself von Liverpool und hatte in der ersten Viertelstunde zwei gute Torchancen, schoss aber nicht präzise genug. Bei Galatasaray blieb Nationalspieler Leroy Sané die gesamte Partie auf der Bank. Der ehemalige DFB-Kapitän İlkay Gündogan wurde in der Nachspielzeit noch eingewechselt.