Leipzig (dpa) – PSV Eindhovens Coach Peter Bosz erwartet ein hitziges, intensives Spiel in Leipzig. «Feuer mit Feuer, ich erwarte ein Spektakel», sagte der 62-Jährige vor dem Champions-League-Spiel des niederländischen Topclubs an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig. Der ehemalige Bundesligatrainer von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hat aber auch die schwankenden Leistungen der Leipziger registriert. «Wir haben gesehen, dass es bei Leipzig einen großen Unterschied gibt zwischen zu Hause und auswärts», sagte Bosz.

Am Ende seien Qualität, Erfahrung und Fitness wichtige Elemente in der Fußball-Königsklasse. «Wir haben gute Spieler, viel Qualität. Wir wollen weiter in die nächste Runde, daher ist das Spiel enorm wichtig. Morgen ist eine gute Möglichkeit, um drei Punkte zu holen», sagte der brasilianische Abwehrspieler Mauro Junior und forderte eine Leistungssteigerung nach dem 2:0 am vergangenen Freitag gegen den SC Heerenveen. «Unser letztes Spiel war nicht das beste. Morgen gibt es wieder eine Chance, um zu zeigen, was wir können.»