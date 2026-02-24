Ein früherer Leipziger sorgt beim Weiterkommen von Atlético Madrid für klare Verhältnisse. In der nächsten Runde wartet eine Mannschaft aus England.

Madrid (dpa) – Der norwegische Fußball-Nationalspieler Alexander Sörloth hat Atlético Madrid mit einem Dreierpack ins Achtelfinale der Champions League geschossen. Das Team von Trainer Diego Simeone besiegte den FC Brügge dank der drei Tore des früheren Angreifers von RB Leipzig mit 4:1 (1:1). Im Hinspiel hatte es in Belgien ein 3:3 gegeben. Atleticos Gegner in der nächsten Runde sind entweder der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur. Die Auslosung findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon (Schweiz) statt.

Sörloth (23.) brachte die Gastgeber nach einem Patzer von Brügge-Keeper Simon Mignolet in Führung. Joel Ordóñez, Nationalverteidiger von Deutschlands WM-Gegner Ecuador (36.), glich aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:1 aus. Atletico war nach dem 2:1 durch Johnny Cardoso (48.) wieder auf Kurs Achtelfinale, Sörloth (76./87.) sorgte für die endgültige Entscheidung.