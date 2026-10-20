Martín Demichelis steht nach dem 1:6-Debakel in München weiter unter Druck. Und nun geht´s zu Real Madrid. Immerhin ist ein Stabilitätsfaktor bei RB Leipzig zurück.

Madrid (dpa) – Martín Demichelis möchte sein Team nach dem Debakel in München wachrütteln und fordert eine andere Mentalität. «Morgen haben wir ein großes Spiel im Bernabéu vor uns, wir sind absolut gefordert in unserer Konzentration. Wichtig für uns nach der Niederlage, wach zu sein und unser Spiel zu machen, mit Mut und Persönlichkeit. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzusetzen», sagte Martín Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid und betonte: «Der Sturm von Madrid wird sehr gefährlich sein.»

Kapitän Raum: «Anderes Gesicht zeigen»

Auch RB-Kapitän David Raum weiß um die Schwierigkeit der Situation. «Nach dem 6:1 war die Laune erstmal im Keller, am nächsten Tag haben wir dann schon untereinander geredet. Wir sind alle auf dem Level, wo wir wissen, was schiefgelaufen ist. Wir haben morgen die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen», sagte RB-Kapitän David Raum und fügte an: Es waren mehrere Themen, die nicht gepasst haben. Unsere Intensität, die nicht gestimmt hat, davon ist auch unsere Spielidee abhängig.»

Hoffnung macht auch die Rückkehr von Christoph Baumgartner nach über vier Monaten Pause wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Der österreichische Fußball-Nationalspieler absolvierte beim Abschlusstraining in der Trainingsakademie am Leipziger Cottaweg das volle Programm und könnte somit auch eine Wechselalternative beim Champions-League-Spiel sein.