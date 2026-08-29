Bayern startet mit einem Heimspiel gegen Bodö/Glimt, bevor der FC Arsenal und Atlético warten. Welche Gegner erwarten die weiteren Bundesligisten zum Auftakt?

Monte-Carlo (dpa) – Titelaspirant FC Bayern München startet mit zwei vermeintlich leichten Aufgaben in die neue Champions-League-Saison. Laut des jetzt von der UEFA veröffentlichten Spielplans beginnen die Münchner ihren nächsten Angriff auf den Triumph in der Königsklasse mit einem Heimspiel gegen den norwegischen Club Bodö/Glimt am 10. September. Danach folgt am 13. Oktober das Spiel beim Champions-League-Neuling Viking Stavanger. An den beiden Spieltagen danach geht es für die Bayern dann gegen den FC Arsenal und zu Atlético Madrid.

Auch die anderen drei Bundesligisten messen sich zum Auftakt nicht mit den schwersten Gegnern, die ihnen bei der Auslosung am Donnerstag zugeteilt wurden. Borussia Dortmund empfängt zum Saisonstart am 8. September den FC Villarreal. RB Leipzig reist zum Debütanten Como 1907. Der VfB Stuttgart spielt daheim gegen Viking.

Am letzten Spieltag der Vorrunde am 27. Januar, der noch über das Weiterkommen und die direkte Qualifikation für das Achtelfinale entscheiden könnte, haben die Bayern ein Heimspiel gegen Real Betis Sevilla. Der BVB spielt daheim gegen AEK Athen. Die Leipziger müssen zu Feyenoord Rotterdam, der VfB zum PSV Eindhoven.