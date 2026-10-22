Der hohe Spielrhythmus führt beim FC Bayern auch zu Verletzungen. Gegen Arsenal erwischt es Angreifer Luis Díaz und Innenverteidiger Minjae Kim. Eine Diagnose gibt es schon.

München (dpa) - Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler Luis Díaz wird dem FC Bayern München einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, hat sich der Flügelspieler am Mittwochabend beim 2:2 gegen den FC Arsenal «einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen». Eine Prognose über die Ausfalldauer gab der Bundesliga-Tabellenführer nicht ab.

Kompany muss Klassiker gegen Dortmund ohne Díaz planen

Der Kolumbianer war wegen muskulärer Probleme vom Münchner Coach Vincent Kompany im Champions-League-Spiel gegen die Londoner erst in der 68. Minute eingewechselt worden. Der 29-Jährige musste aber kurz vor dem Abpfiff doch wieder vom Platz. Kompany und Sportvorstand Max Eberl waren im Stadion noch davon ausgegangen, dass keine längere Pause ansteht.

Der beim 6:1 gegen RB Leipzig dreimal erfolgreiche Offensivspieler wird nicht nur im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag fehlen, sondern auch im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg und im Klassiker gegen Borussia Dortmund ausfallen. Danach stehen das Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid und die Bundesliga-Partie in Mainz an - im Normalfall auch ohne Díaz.

Erstmal kein Update zu Innenverteidiger Kim

Angesichts der Verletzung dürfte Díaz auch nicht im November zur kolumbianischen Nationalmannschaft reisen. Auf das Auswahlteam hatte er bei der vergangenen Länderspielpause zugunsten einer Pause verzichtet. Nach der nächsten Länderspielperiode geht es für die Münchner am 20. November mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter.

Beim Südkoreaner Minjae Kim gab es im Zuge der Díaz-Mitteilung kein Update. Der Innenverteidiger war schon beim 6:1 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende angeschlagen ausgewechselt worden. Der 29-Jährige begann trotzdem gegen Arsenal, spielte aber nur bis zur Pause. Dann wurde er durch Jonathan Tah in der Abwehr ersetzt. Kim habe «nichts Schlimmes», sagte Eberl nach dem Spiel.