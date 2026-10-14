Champions League
Assist von Wirtz: Liverpool holt 6:3-Sieg in Linz
Linzer ASK - FC Liverpool
Florian Wirtz und der FC LIverpool holten einen klaren Sieg
Denes Erdos. DPA

In einem verrückten Spiel in Linz setzt der FC Liverpool sich letztlich klar durch. Florian Wirtz legt einen Treffer auf, doch die Abwehr der Reds wackelt.

Linz (dpa) – Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in einem wilden Champions-League-Spiel einen klaren Sieg eingefahren. Mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler in der Startelf gewannen die Reds beim Königsklassen-Neuling Linzer ASK mit 6:3 (3:0). Überragender Akteur war Liverpools Neuzugang Bradley Barcola (24. Minute/37./66.), dem drei Treffer gelangen – einen davon hatte Wirtz aufgelegt. Die weiteren Tore für die Engländer markierten Ronald Araujo (22.), Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.). Die Treffer für den österreichischen Meister erzielten Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74./78).

© dpa-infocom, dpa:261014-930-840782/1

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