Arsenal gewinnt in der Champions League souverän gegen Lille. Doch nach dem Sieg denkt Trainer Mikel Arteta vor allem an den gestorbenen Ehrenpräsidenten Ken Friar.

London (dpa) – Trainer Mikel Arteta vom FC Arsenal hat den 3:0-Erfolg in der Champions League gegen den OSC Lille dem gestorbenen Club-Ehrenpräsidenten Ken Friar gewidmet.

«Ich hatte das Privileg und die Ehre, ihn kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen und von ihm zu lernen. Es gibt Menschen in Fußballclubs, die eine Funktion erfüllen, und andere, die eine Identität schaffen, Werte und eine Vision für die Zukunft des Clubs entwickeln. Kens Vermächtnis wird für immer weiterleben», sagte der Coach des englischen Fußballmeisters nach der Partie.

Friar starb im Alter von 92 Jahren

Der Premier-League-Verein hatte wenige Stunden vor dem Duell mit Lille den Tod von Friar bestätigt. Das frühere Vorstandsmitglied des FC Arsenal starb im Alter von 92 Jahren. Die Spieler trugen gegen Lille zu Ehren von Friar schwarze Trauerbinden. «Es ist ein sehr trauriger Tag für alle, die Arsenal Football Club lieben, für alle, die Fußball lieben, und für alle, die ihm begegnet sind», sagte Arteta.

Der spanische Ex-Profi richtete emotionale Worte an die Familie von Friar: «Ich möchte all unsere Liebe an seine Angehörigen und seine Familie weitergeben, damit sie wissen, dass die Art, wie wir über ihn denken, nichts anderes als außergewöhnlich sein kann.»

Friar war unter anderem Clubsekretär und Geschäftsführer des FC Arsenal. Er hatte vor allem auch beim Umzug vom Highbury ins Emirates Stadium im Jahr 2006 eine maßgebliche Rolle gespielt.