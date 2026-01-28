Der FC Arsenal spielt die perfekte Gruppenphase, Kai Havertz trifft bei seinem Startelf-Comeback. Titelverteidiger Paris muss ebenso in die Playoffs wie Real Madrid, das ein Torhüter-Tor kassiert.

London (dpa) – Der FC Arsenal hat eine perfekte Gruppenphase in der Champions League gespielt. Gegen Qairat Almaty gewann Arsenal mit 3:2 (3:1) und somit auch sein achtes Spiel. Dabei glänzte Fußball-Nationalspieler Kai Havertz bei seinem Startelf-Comeback nach fünf Monaten Verletzungspause unter anderem mit einem Treffer und zwei Torvorlagen in der ersten Halbzeit.

Ebenfalls direkt ins Achtelfinale eingezogen ist der FC Barcelona. Das Team von Trainer Hansi Flick drehte die Partie gegen den FC Kopenhagen nach Halbzeit-Rückstand und gewann noch deutlich mit 4:1 (0:1).

Real Madrid und Paris müssen in die Playoffs

Real Madrid, Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Newcastle United rutschten am letzten Spieltag dagegen allesamt noch aus den ersten acht Plätzen und müssen in der Zwischenrunde um ein Achtelfinal-Ticket spielen.

Real Madrid kassierte eine verdiente 2:4 (1:2)-Niederlage bei Benfica Lissabon – das vierte Tor für die Portugiesen erzielte dabei Torwart Anatoliy Trubin in der Nachspielzeit und sicherte Benfica damit den Einzug in die Playoffs. Kylian Mbappé erzielte die beiden Treffer für Madrid und stellte mit 13 Toren eine neue Bestmarke in der Champions League für eine Gruppenphase auf. In der hitzigen Schlussphase verlor Real mit Raul Asencio und Rodrygo noch zwei Spieler mit Gelb-Roten Karten.

Für PSG und Newcastle war das 1:1 (1:1) im direkten Duell zu wenig für die direkte Qualifikation. Weltfußballer Ousmane Dembelé scheiterte früh im Spiel mit einem Elfmeter für Paris, kurz darauf traf Vitinha zur Führung der Gastgeber. Für Newcastle, bei denen die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw von Beginn an aufliefen, erzielte Joe Willock den Ausgleich.

Erster Treffer für Wirtz

Florian Wirtz erzielte beim klaren 6:0 (2:0)-Erfolg des FC Liverpool gegen Qarabag Agdam sein erstes Champions-League-Tor für die Reds, die sich ebenfalls einen Platz unter den besten acht Teams sicherten. Mit sechs Siegen belegten Liverpool Rang drei hinter dem FC Arsenal und dem FC Bayern München.

Neapel scheitert in der Gruppenphase

Ausgeschieden ist dagegen unter anderem der italienische Meister SSC Neapel. Gegen den FC Chelsea unterlag das Team von Trainer Antonio Conte 2:3 (2:1). Joao Pedro besiegelte mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit das Aus Neapels und schoss Chelsea noch unter die besten Acht.

Die Playoffs erreichte dafür sensationell FK Bodö/Glimt, das bei Atletico Madrid mit 2:1 (1:1) gewann.