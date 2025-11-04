Arsenal gewinnt mit Rekord-Teenie in der Champions League

Der FC Arsenal baut mit einem 3:0-Sieg bei Slavia Prag seine makellose Bilanz aus. Ein 15-Jähriger wird zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs und löst einen ehemaligen Dortmunder ab.

Prag (dpa) - Vierter Sieg ohne Gegentor im vierten Spiel - und den jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League eingesetzt: Der FC Arsenal überzeugt weiter in der Königsklasse. Das Team von Trainer Mikel Arteta gewann mit dem in der zweiten Hälfte eingewechselten 15 Jahre alten Max Dowman souverän bei Slavia Prag mit 3:0 (1:0) und führt die Liga vor dem Duell mit dem FC Bayern in drei Wochen mit zwölf Punkten vorerst an. Dowman löste mit 15 Jahren und 308 Tagen den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage) ab.

Spaniens Europameister Mikel Merino brachte mit zwei Toren (46. Minute/68.) in der zweiten Halbzeit die Entscheidung. Englands Nationalstürmer Bukayo Saka hatte die Gunners mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung geschossen (32.). Slavia Prag blieb dagegen harmlos, einzig die eigenen Fans sorgten in Prag oberkörperfrei im November für Aufsehen.