Die Arsenal-Fans wollen ihre Stars trotz der Champions-League-Pleite feiern - und harren dafür seit dem Morgen an den Straßen Londons aus. Tröstende Worte für das Team findet auch Premier Starmer.

London (dpa) – Nach der Niederlage im Finale der Champions League hat der britische Premierminister und Fan des FC Arsenal, Keir Starmer, seinen Verein getröstet. «Meister der Premier League und nur einen Hauch von europäischem Ruhm entfernt», schrieb Starmer bei X. «Eine Saison, auf die wir unglaublich stolz sein können.» Der FC Arsenal war Paris Saint-Germain in Budapest im Elfmeterschießen unterlegen. Zuvor hatte der Londoner Verein nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder den englischen Meistertitel geholt.

Das will die Mannschaft am Tag nach dem Finale mit einer rund neun Kilometer langen Parade im offenen Bus durch den Norden Londons feiern, zu der nach Schätzungen der Nachrichtenagentur PA bis zu einer halben Million Menschen erwartet werden. Nach einem Bericht von Sky News sind manche Fans bereits seit drei Uhr morgens auf den Beinen, um den besten Blick auf die Fußballstars zu erhaschen.