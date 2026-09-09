Beim 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam glänzt Karim Adeyemi mit einem Traumtor für den FC Barcelona. Die Mannschaft von Hansi Flick erlebt einen entspannten Abend.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona ist auch dank Karim Adeyemi erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick setzte sich zum Auftakt locker mit 5:1 (2:0) gegen Feyenoord Rotterdam durch.

Der ehemalige Dortmunder Adeyemi steuerte mit einem traumhaften Schlenzer ins rechte Eck (22. Minute) einen Treffer zum klaren Sieg bei. Die weiteren Tore für Flicks Mannschaft erzielten Raphinha (3./57.), Lamine Yamal (77.) und Neuzugang Gabriel Jesus (85.). Der eingewechselte Sem Steijn (82.) machte den Ehrentreffer für die Niederländer, zu mehr reichte es für den Außenseiter aber nicht.