Heart of Midlothian verpasst durch ein 1:3 bei Celtic Glasgow die erste Meisterschaft seit 66 Jahren. Ein deutscher Torwart geht damit leer aus.

Glasgow (dpa) – Celtic Glasgow hat sich auf dramatische Art und Weise am letzten Spieltag der schottischen Meisterrunde doch noch die fünfte Meisterschaft in Serie gesichert. Celtic gewann im direkten Duell 3:1 (1:1) gegen Heart of Midlothian und fing den Club aus Edinburgh dadurch noch ab. Es war die insgesamt 56. Meisterschaft des Clubs, der damit auch Rekordmeister ist.

Erst in der 87. Minute gelang das 2:1 durch Daizen Maeda, der sein siebtes Tor im fünften Meisterrundenspiel erzielte. Ein Unentschieden hätte den Hearts mit dem deutschen Torwart Alexander Schwolow zur ersten Meisterschaft seit 66 Jahren gereicht. In der achten Minute der Nachspielzeit sorgte Callum Oswald für die endgültige Entscheidung.

Damit geht der Meistertitel erneut an ein Team aus Glasgow, so wie es in Schottland seit 1986 der Fall ist. Der bislang letzte schottische Meister, der nicht aus Glasgow kommt, war 1985 der FC Aberdeen mit Trainer Sir Alex Ferguson. Die Glasgow Rangers lagen nach Titeln mit 55 bislang gleichauf mit dem Erzrivalen.