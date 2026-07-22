Er gewann fünfmal die Champions League und spielte über 90 Mal für Brasilien. Künftig kickt Casemiro in der Major League Soccer an der Seite von Lionel Messi. Beide kennen sich aus Zeiten in Spanien.

Miami (dpa) – Brasiliens Fußball-Altstar Casemiro spielt künftig mit Lionel Messi für Inter Miami. Das Team aus der Major League Soccer verkündete die Verpflichtung des 34 Jahre alten Mittelfeldspielers, den Messi aus seiner Zeit in Spanien noch bestens kennt. Casemiro spielte früher unter anderem für Real Madrid, Messi für den FC Barcelona.

Bis Ende Juni hatte der Brasilianer bei Manchester United unter Vertrag gestanden. Er wechselt ablösefrei in die USA und wartet nun nur noch auf das entsprechende Visum, um spielen zu können.

Casemiro, der in seiner Karriere fünfmal die Champions League gewann, bekommt einen Vertrag bis Ende 2027 mit einer Option zur Verlängerung bis Juni 2029, heißt es in der Mitteilung von Inter Miami. «Das Projekt, das mir der Verein vorgestellt hat, und die Anstrengungen, die alle unternommen haben, um mich hierher zu holen, bedeuten mir sehr viel», sagte Casemiro.

Der Vertrag von Messi, der bei der WM mit Argentinien die Titelverteidigung im Finale gegen Spanien verpasste, bei Inter ist noch bis Ende 2028 gültig. Er wird dann 41 Jahre alt sein.