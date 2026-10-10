Füllkrug erzielt in der vierten Partie in Folge ein Tor für Werder - und dann auch noch ausgerechnet gegen einen Ex-Club. Von einer Rückkehr in das DFB-Team möchte der 33-Jährige aber nichts wissen.

Dortmund (dpa) – Alles drehte sich nach dem Abpfiff im ausverkauften Dortmunder Stadion natürlich um Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Mittelstürmer hat die Geschichte seiner Traum-Rückkehr zu seinem Herzensverein SV Werder Bremen weitergeschrieben und durch seinen späten Ausgleichstreffer beim 2:2 in Dortmund erneut überzeugt.

«Er ist ein X-Faktor, wichtigster Spieler. Ich glaube, das hört er selbst gar nicht so gerne», sagte Werders Cheftrainer Daniel Thioune nach der Partie bei Sky über seinen Schützling. «Ich habe mal irgendwo gelesen, Fülle hat noch nie gegen Dortmund getroffen und Fülle hat noch nie vier Spiele am Stück getroffen. Da war der Auftrag ja klar.»

«Champions-League-Fülle» weckt Erinnerungen

Mit seinem vierten Bundesliga-Tor seit seiner Rückkehr zum SV Werder Bremen zeigt Füllkrug alte Qualitäten und spielt sich zunehmend in den Fokus. Von einer möglichen Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft möchte der 33-Jährige aber nichts wissen. «Ich möchte nicht so gerne darüber reden», sagte Füllkrug nach der Partie bei Sky. «Ich glaube, dass Jürgen Klopp da einen ganz anderen Weg gerade eingeschlagen hat, ganz andere Jungs nominiert hat, dass es ihm auch irgendwie um die Zukunft geht.»

Dass er ausgerechnet bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund, mit dem er in der Saison 2023/24 das Finale der Champions League erreichte, am Freitagabend unter Flutlicht traf, weckte bei dem Stürmer alte Erinnerungen. «20:30 Uhr, Signal Iduna Park – da kommt der Champions-League-Fülle raus», sagte der Stürmer nach der Partie mit einem Schmunzeln.