Werder Bremen hat finanziell schwere Jahre hinter sich. Doch der Club sieht sich auf einem guten Weg und vermeldet positive Zahlen.

Bremen (dpa) – Der SV Werder Bremen hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Konzernjahresüberschuss von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen. Trotz einer sportlich enttäuschenden Saison, in der die Grün-Weißen nur mit großer Mühe den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern konnten, verbesserte der Verein sein Jahresergebnis um 9,5 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Werder noch einen Verlust von 7,4 Millionen Euro

verzeichnet.

Die Erträge stiegen von 146,5 auf 158,3 Millionen Euro. «Das ist die höchste Umsatzzahl der Vereinsgeschichte», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry. «Und ich bin mir sicher, dass wir das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr noch einmal toppen werden.» Das Eigenkapital erhöhte sich laut Filbry auf 22,5 Millionen Euro.

«Sportlich haben wir unsere Ziele in der vergangenen Saison klar verfehlt. Platz 15 und der Klassenerhalt waren nicht unser Anspruch. Wirtschaftlich haben wir auch in dieser schwierigen Situation Kurs gehalten», sagte Filbry. Wesentlicher Treiber der Ertragssteigerung seien höhere Transfererlöse gewesen.