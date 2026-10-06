Freiburg (dpa) – Der SC Freiburg und Abwehrchef Matthias Ginter haben ihren Vertrag verlängert. Zur Laufzeit des neuen Kontaktes mit dem 32 Jahre alten Verteidiger machte der Fußball-Bundesligist keine Angaben. Der 51-malige Nationalspieler stammt aus der Jugend des SC Freiburg und war nach Gastspielen bei Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach 2022 zu seinem Heimatclub zurückgekehrt.

Für die Freiburger absolvierte Ginter bisher 255 Einsätze, in denen er 20 Treffer erzielte. Sein letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft war im Juni 2023 gegen die Ukraine. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wurde der Weltmeister von 2014 zuletzt wegen seines Alters nicht nominiert, wie der Spieler selbst erzählte.

«Matze ist eine Säule unserer Mannschaft», sagte SC-Vorstand Jochen Saier in einer Mitteilung. «Das Niveau und die Konstanz seiner Leistungen sind beeindruckend und haben die sportliche Gesamtentwicklung des Teams mitgeprägt.»